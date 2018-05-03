解決少子化、晚上10點後限電？ 立委提議、李應元附和

2018-05-03 09:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕立委林靜儀日前質詢環保署長李應元時提出，最好晚上十點後限電，既可解決能源問題、又可解決少子女化問題；環保署長李應元今天在立法院受訪時笑說，這是委員的意見、是幽默，但「並非環保署的政策」。

李應元笑說，林靜儀委員意見很不錯，所有有助於能源問題的方案都很好，應該也能解決少子化問題，但他強調，回顧當時的質詢，那是屬於幽默性質的質詢，並不是真的要這樣做。

李應元說，這不會是環保署的政策，也不會真的要十點後限電，「但我自己是晚上十、十一點後就要睡了。」