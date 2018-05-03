直升機觸地事故畫面流出 陸軍被爆對航訓部全員測謊

國軍OH-58D直升機觸地意外影片外流，國防部為徹查爆料者，陸軍要求航訓部所有主官管、飛行員及維修人員進行測謊。圖為OH-58D戰搜直升機示意圖。（資料照）

2018-05-03 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部傳出OH-58D戰搜直升機於訓練時撞向地面，事發當時影片甚至外流，國防部對此徹查爆料者，陸軍甚至要求航訓部所有主官管、飛行員及維修人員進行測謊，內部人士批評，陸軍應該依法移送司法偵辦，而非採取測謊手段。

根據《蘋果日報》報導，由於當時OH-58D戰搜直升機落地影像外流，陸軍司令部上週要求軍事安全總隊人員進駐歸仁航訓部調查，並要求所有人員交出公發及私人手機，強制進行測謊，陸軍司令部將領還強調，只要有人不交手機或不測謊，就是忠誠有問題；另外，陸軍通資處也進駐歸仁，針對航訓部所有人的手機進行記錄還原及判讀。

內部人士指出，依《刑事訴訟法》規定，人民可拒絕測謊，但陸軍司令部弄到飛訓部人人自危，根本是在整肅異己。對此，陸軍司令部則強調，此舉目的為強化飛訓部資安管控，依行政程序法及國軍風紀維護相關規範，針對影片存管過程實施行政調查，並依官兵個人意願協助提供手機還原資料、接受測謊，全案調查方式及過程皆依法行事。