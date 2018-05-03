提晚間10點後限電惹議 林靜儀批：去脈絡的獵巫行為

臉書粉絲團「公民廟口-立委在做天在看」昨（2日）PO出一段立委林靜儀環保署長李應元的影片，林靜儀提出「晚上10點後強制限電」，遭到網友砲轟。（圖擷取自「公民廟口-立委在做天在看」臉書）

2018-05-03 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲團「公民廟口-立委在做天在看」昨（2日）PO出一段立委林靜儀環保署長李應元的影片，林靜儀提出「晚上10點後強制限電」，遭到網友砲轟。林靜儀當天回應，批評大家都挑自己懂的去看，這是去脈絡和獵巫的行為。

影片剪輯林靜儀質詢李應元約1分鐘的畫面，林靜儀以在婦產科醫師的立場，建議解決缺電問題，「最好是晚上10點之後就限電，大家早點下班早點回家，10點之後不要看電視，早點去睡，也不要開電燈」，不僅解決少子化問題，還能解決能源問題，李應元也表示同意。

林靜儀的說法引發網路議論，不少網友痛批林靜儀，並遭到許多質疑。

林靜儀當天晚上在臉書回應，前面的脈絡是許多委員跟李應元討論「環保與節能重要的是改變生活習慣」，可能是大家認為energy intensity和SDGs的討論過於無聊，才會缺乏脈絡討論這部分，「我也沒意見啦」、「大家挑自己懂的去看吧」、「去脈絡和獵巫很會呢」。

相關影片請見：