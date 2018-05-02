立委提晚間10點後限電惹議 網友怒轟幹話無極限

2018-05-02 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕針對缺電問題，有網友PO出一段立委林靜儀質詢環保署長李應元的影片，內容為兩人談到缺電問題時，林靜儀提出「晚上10點後強制限電」的建議，李應元也贊同地表示「我同意」。但許多網友看完後都怒批只會講幹話、不知民間疾苦等。

「公民廟口-立委在做天在看」今日分享一段林靜儀及李應元詢答的影片，影片中林自稱站在婦產科醫師的立場，建議說要解決缺電問題，「最好是晚上10點之後就限電，大家早點下班早點回家，10點之後不要看電視，早點去睡，也不要開電燈」等，這樣不僅能解決能源問題，也能解決少子女化的問題，李應元也點頭表示「我同意」。

林靜儀還說，這樣生活作息比較健康，同時也可以要求第四台晚上不要再放電影，「不然大家半夜都在看重播的電影，都不去睡覺其實是浪費能源啦，那個都重播了幾百次」，並指「大家晚上不睡覺，又來嫌說電不夠用，其實是不合理的」。

這番說法隨即在網路引發議論，不少網友除了在臉書留言痛批林靜儀，在PTT上也有許多網友紛紛留言質疑「好啊。三班制取消。大家都白天來搶電最好」、「幹話無極限耶，今天這個真是看到整個火大」、「他真的不是在反串嗎？」、「你晚上再怎麼省電，跟白天用電尖峰什麼屁關係！」、「缺電是中午，晚上根本不缺電好嗎」。

也有人針對解決少子女化的說法酸說「要增加生育率，所以半夜不放電影要放謎片嗎？」、「是要增產報國唷，果然是婦產科醫師，那單身的怎麼辦？有沒有想好配套措施？」、「我很想問你，你都每天晚上十點上床嗎？那你應該生不少孩子了吧？因為我只能想到，晚上摸黑能作的事，就是增產報國」，也有認真的網友表示「這就算是幹古也不能這麼講吧？ㄧ般人隨便說說又不用負責任，立委和官員怎能提這麼沒建設性的東西」。