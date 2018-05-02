民調和丁守中伯仲之間？ 柯P苦笑：不然要怎麼辦

2018-05-02 19:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨台北市長黨內初選民調今出爐，確定由五度角逐國民黨提名參選的前立委丁守中勝出，迎戰現任市長柯文哲，國民黨並指丁與柯的民調伯仲之間，正負3%左右。今天下午6時許，本報獨家直擊柯文哲正要離開市府趕赴下一行程，面對記者追問對民調看法，柯苦笑反問「不然要看什麼？」至於是否因此有危機感？他則回說：「不然要怎麼辦呢？」

國民黨台北市黨部主任委員黃呂錦茹今公布台北市長黨內初選民調結果，由前國民黨籍立委丁守中以47.634％出線。登記參與初選的另外還有前陸委會副主委張顯耀、前立委孫大千和台北市議員鍾小平，其民調成績分別為孫大千第二、張顯耀第三、鍾小平墊底。

柯文哲今天公開行程僅上午至南港區主持里長座談會，該行程依慣例未安排受訪，面對大批守候媒體提問「選對會待會要開會，有沒有什麼想法」、「綠營有跟你接觸嗎」等問題，柯文哲在大批幕僚簇擁下快步邁入會場，幕僚也不斷跳針強調「不受訪」。

下午6時30分，本報獨家直擊，柯正要離開市府趕赴下一個行程。記者提問對民調看法，柯苦笑反問「不然要看什麼？」至於是否因此有危機感？他則說，「不然要怎麼辦呢。」

禮讓都喬好了？ 柯：我才覺得奇怪...

另一方面，民進黨選對會今天開會討論台北市長選戰事宜，但卻傳出民進黨選對會核心成員洪耀福、林錫耀、陳明文、黃承國等四巨頭，昨晚和柯相約木柵農會「闢室密談」。

記者追問柯針對是否「禮讓」是否都已經喬好了？柯文哲若有所思地撫著下巴直呼，「我才覺得奇怪，這到底是誰...」，不過話還沒說完，就被隨行幕僚連聲「謝謝、謝謝」打斷。