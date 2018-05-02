岡山87期重劃區完工後 區公所有意遷入

2018-05-02 20:16

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市岡山區第87期市地重劃開發案正全力趕工，力拼10月底提前完工，代理市長許立明今天下午前往視察進度，表示87期完工後，可望成為岡山精華區，市府將研議區公所等行政中心遷移至此，帶動整體發展。

許立明說，岡山眷村改建後騰出空間，具有區域發展的意義，87期重劃區鄰近捷運南岡山站、典寶溪滯洪公園，交通便捷、生活機能佳，重劃後保留17公頃的建築用地，可望成為精華地帶，不僅能緩解原有市區的狹小擁擠，使老舊社區進行更新改建，成為岡山繁榮發展的重要一環。

他強調，儘管市府以多數人公益為優先，但也設法為欣欣市場攤商著想，除給予拆遷補償，並規劃於仁壽南路和國軒路口劃設一處市場用地，暫安置攤販，他也要求團隊加快工期腳步，確保重劃工程於年底卸任前完成。

87期市地重劃區面積約28.88公頃，位於省道台1線旁，原為國軍所屬正氣新村、大鵬九村等眷舍，遷建後土地閒置或低度利用，市府以公辦重劃方式辦理開發，重劃後除提供17.59公頃建築用地，也可無償取得4.58公頃公園用地，及3.51公頃道路用地，園林道2.7公頃，市場用地0.5公頃，合計公共設施用地11.29公頃。

另重劃區內將設置寬25公尺園林道及6條計畫道路，同時配置6處公園用地，部分將配合眷村意象打造具歷史意涵的主題公園，其中，原「日本海軍航空隊宿舍群」已公告為文化景觀及歷史建築的醒村，使其更具人文懷舊的氛圍，整體工期目標10月底完工，鄰近的欣欣市場預定本月底完成拆遷。