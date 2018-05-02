桃園市政府遷址 選後再決定

舊司法園區土地歸市府所有，桃園地院遷移後，是市府第二行政園區極可能的選項。（記者陳昀攝）

2018-05-02 19:44

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府行政大樓空間不足，市議員謝彰文、林俐玲、邱素芬等人指出，目前有19個機關科室分散府外辦公，市民洽公無法「一條龍」，也有不少議員爭取遷址到自己選區附近地點，像是舊司法園區、中壢青埔高鐵特區、航空城計畫等；桃市府秘書處長顏子傑今天在市議會備詢時，承諾都會納入考量選項，今年9月可行性評估與先期工程規劃案就會公告上網，並在1年內完成及對外說明。

顏子傑答詢表示，秘書處已著手規劃「桃園市政府市政大樓第二行政園區可行性評估暨先期工程規劃」，市長鄭文燦與議長邱奕勝也將討論新的行政園區是否與市議會共同選址。

顏子傑指出，桃園地方法院預計2020年遷往中路司法園區，高等法院桃園分院也已確定不會使用舊司法園區，目前舊司法園區是第二行政園區的評估選項之一；另外，有議員提議設於蘆竹綠線捷運沿線都市計畫區、中壢青埔高鐵特區、航空城計畫或桃園中山路舊台灣省土地資料改革館原址等，秘書處都會納入考量選項。

不過，市議員萬美玲、林正峰、黃婉如等人都批評市府拖拖拉拉，只會用「評估」搪塞，林正峰說，這只是辦公廳舍，又不是捷運，直問：「有什麼好慢慢可行性評估、規劃設計的？」

顏子傑回應說，桃園地院還在現址辦公、尚未遷移，各方對於選址的意見也分歧、需要歸納；後來市議員魯明哲質詢時一語道破：「我知道要拖到選舉後才能決定啦！畢竟有南區、北區的問題。」