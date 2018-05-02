孫震反「拔管」 段宜康諷：威權得利者大談校園民主

2018-05-02 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕針對台大校長遴選爭議，台大前校長孫震今日出面指稱，校務會議多數支持遴選委員會決議，教育部卻窮盡洪荒之力羅織罪名，痛批民進黨政府惡劣操作。立委段宜康在臉書發文質疑，孫震在解嚴前後擔任台大校長，其任內曾發生數件打壓校園民主的事件，可說是威權時代的得利者，如今卻站出來大談大學自治和校園民主，讓人感覺荒謬。

針對台大校長遴選爭議，教育部日前駁回台大校長當選人管中閔遴選案，「民主行動聯盟」今在台大校友會館召開「學術良知與大學自主─老校友陪同老校長，挺台大，救教育」記者會，痛批民進黨政府惡劣操作，以政治蠻力介入台大校長遴選，孫震在記者會中也痛批，教育部拿不出證據而羅織罪名，並指校務會議開會多數支持遴選委員會的決議，但教育部一樣不接受，他也批評教育部長吳茂昆傷害台大和高教，要求吳茂昆下台，行政院長賴清德道歉。

段宜康則在臉書分享孫震今日出面的新聞，並指出，孫震於台大擔任校長期間，是保守的象徵，在其任內曾發生數件打壓校園民主的事件，像是在1986年因推動普選而被台大校方退學的「李文忠事件」；1987年「自由之愛」發起「511 台大學生日」，校方一度打算將參加的學生退學；1991年「100行動聯盟」以「反閱兵、廢惡法」為訴求，在台大醫學院大樓展開靜坐抗議，結果憲警進入校園打人、抓人等。這些過去都讓段宜康質疑，過去威權時代的得利者，如今竟通通站出來大談大學自治和校園民主，「歷史的荒謬，莫此為甚」。