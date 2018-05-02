賴揆籲企業：共同打造友善育兒環境

2018-05-02 17:28

〔記者李欣芳／台北報導〕關切當前少子化的問題，行政院長賴清德今天出席「2018年第14屆遠見雜誌CSR企業社會責任獎暨第1屆『遠見雜誌』社會企業獎－社企之星贈獎典禮」時，呼籲企業和政府共同打造友善的育兒環境。

賴揆指出，台灣面臨少子化的嚴肅挑戰，去年的新生兒已少於20萬人。行政院積極建立友善的育兒環境，今年3月將「幼兒教育及照顧法」修正草案送到立法院審議，希望進一步落實企業的社會責任，若企業能夠共襄盛舉，相信更容易成功。

賴清德強調，「幼兒教育及照顧法」修正草案提供法律空間，讓企業可以開辦幼兒教育，讓員工的子女可以來到公司所經營、開辦的幼兒園，也鼓勵企業開辦非營利幼兒園，若上述理念可以得到台灣企業支持，企業除可落實社會責任，也能幫助解決台灣所面臨少子化的重大問題。

在今天的典禮上，賴揆除感謝得獎企業以「取之於社會、用之於社會」的精神，讓社會進步與企業成長同步，也呼籲企業共襄盛舉，和政府共同打造友善的育兒環境。

他表示，「社企之星」獲獎企業高達數十家，經營範圍不盡相同，但都有以下共同點：1、都是幸福企業，給予員工合理的利潤分享，提供好的工作環境；2、符合友善環境的聯合國永續發展指標；3、重視教育不遺餘力；4、發揮公益精神。

賴院長表示，「社會企業」就是希望藉由企業經營來解決社會問題。行政院為支持社會企業的發展，解決照顧弱勢或環境保護等問題，已請政務委員唐鳳督導相關政策推動，於每週3到空總基地聆聽並協助解決社會企業朋友們所碰到的困難。