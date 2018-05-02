管中閔狂喊「大學自治」 他批：可笑！把學生放哪？

2018-05-02 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕教育部上週確定不聘任財金系教授管中閔為台大校長，管中閔打死不願妥協，狂拿「大學自治」當神主牌。對此，民進黨立委林俊憲表示，看到管中閔不斷高喊「大學自治」真的很可笑，到底把大學自治的主體「學生」放在哪裡了？

林俊憲在臉書po文指出，這100多天來，管中閔面對外界質疑其違反遴選程序的合法性，及未揭露兼職台哥大獨立董事一事從不出面說明，只會在臉書上轉發詩句；而台大更裝死不回應教育部，自己放棄釐清爭議的機會，2月台大學生連署召開臨時校務會議，盼校方主動釐清爭議，卻被台大校務會議程序委員會利用各種議事技術擱置，現在卻高喊「大學自治」，到底把大學自治的主體「學生」放在哪裡了？

林俊憲表示，所謂「大學自治」保障的是大學學術、教學與研究免受外力干擾的自由，並不是被授權治理者違法可不受監督的自由。林也認為，參與校長遴選的管中閔兼任台哥大獨董，台哥大副董事蔡明興竟是遴選委員之一，很明顯涉及《行政程序法》的「迴避」事項，於法於理，台大遴選委員會都應該確定蔡明興應否迴避後，再重新進行投票等遴選程序。

網友也在下方留言「可笑的台大遴選會，竟把人民及政府當白痴？台大遴選會似乎被偷改成台大您選會？」、「獨董案 論文抄襲 中國兼職兼課，閃避不提。校務會議杯葛 擱置遴選議案。」、「當初好幾所大學被中國政府強迫簽署一中同意書，為何沒有像現在堅持學術自由與大學自治？為何中國政府也力挺管爺？真正幕後藏鏡人已經呼之欲出！」。