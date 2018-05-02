中國施壓多國與我斷交 馬英九籲「好好談92共識」

2018-05-02 17:37

［記者黃旭磊／高雄報導］我國與多明尼加斷交，馬前總統表示，任內僅斷交1國且無關中國打壓，蔡總統任內斷交3國，鼓勵學生要像蔡總統講的「自立自強」，並要行政院長賴清德不要一天到晚講台獨，好好節能減碳比較重要。

馬英九今天（2日）下午於高雄科技大學邀請，於建工校區中正堂對准畢業生主講「你有國際觀嗎?」，開頭就針對多明尼加斷交事件，詢問在場上百名學生「知道多明尼加在哪嗎？」並稱總統任內到過多國3次，建立兒童早療等設施。

馬英九話鋒一轉，指稱任內8年僅斷交1國甘比亞，且無關中國打壓、金援，是甘國當時總統個人決定，連中國都不知道，而民進黨曾諷刺說「外交休兵」是「外交休克」，蔡總統上任半年內就斷了巴拿馬，後續還斷了聖多美、多明尼加，蔡總統要大家「自立自強」，我們也只能這樣。語畢引起台下數百名學生笑聲。

馬英九說，陳總統減少6個，我8年任內23個只少1個，蔡總統2年斷了3國，要好好跟中國談、解決92共識問題，也請最高行政首長（賴清德）不要一天到晚講台獨，「只出一張嘴，一點用都沒有」，好好節能減碳比較重要。

馬英九說，民進黨台灣前途決議文有問題，如果真是主權獨立國家，就應該叫台灣，怎麼不叫呢？顯然走不出去，沒國家願意承認，好好地做好行政院長工作比較重要。

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