新式頭盔「膨風」？ 軍方公開測試：同級防護力最強

2018-05-02 16:58

〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統蔡英文要求3年更新單兵戰鬥裝備，其中卻傳出新式頭盔不僅「補丁」，還被外界質疑防護力差、重量未達應有標準，相當「落漆」。為此國防部今天在205兵工廠公開進行實彈射擊及V50值測試，強調防護力優於中國、甚至美軍頭盔，補土是為了美觀。

國防部去年起陸續換發戰鬥部隊新式頭盔，目前已換發2萬5000頂，估計3年內完成8萬頂目標，卻遭質疑新式頭盔防護能力「膨風」，補土像「補丁」，連背心抗彈板功能也堪慮。

國防部對此顯然不服氣，今天邀請媒體參訪製造頭盔的205兵工廠，開放壓製、切割、噴漆和組裝製程，並實際測量重量。結果新式頭盔最大的XL型號僅1.12公斤，均比舊式的M11.4公斤、Kevlar XP（功夫龍）1.6公斤還輕了約30%。

最引起關切的防護力方面，軍方公開進行抗彈性（9mm彈藥）、V50值（破片模擬彈）測試釋疑。軍方指出，經測試V50值為2752英呎/秒，平均大於2600英呎/秒，比M1的900至1200英呎/秒高出許多，甚至比美軍ECH頭盔、大於2379或中國QFG-02頭盔、大於2066都來得高，9mm手槍彈無法貫穿，軍方強調「同重量（頭盔）防護力最強」。

至於用補土「補丁」，軍備局生產製造中心少將主任羅意中指出，純粹是為了頭盔外型美觀，是製程中一部份，不會影響抗彈性，他說，新式頭盔的良率為99.9%，不合格的就汰除，不會發放到部隊使用。

軍方指出，新式頭盔、抗彈板的材質為高分子量聚乙烯纖維，密度比水還低，所以重量輕，且受外界環境影響最小，例如不會因紫外線照射而變色等，每頂價格近2萬元。