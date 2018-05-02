力推有機農促法三讀 游錫堃拜會立法院長、各黨團

2018-05-02 15:04

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為加速有機農業促進法能在本會期順利三讀，前行政院長游錫堃今天在多名民進黨立委陪同下，拜會立法院長蘇嘉全，游錫堃受訪表示，仰山文教基金會2011年提出有機農業促進條例後，許多立委幫忙提案推動，現在委員會已經通過，委員會通過後還有協商，希望這個會期可以順利通過。

游錫堃為民進黨內派系「正國會」精神領袖，同時也是仰山文教基金會創辦人，游今天在多名隸屬正國會的立委包括高志鵬、陳亭妃、陳歐珀、蔡適應陪同下，拜會立法院長蘇嘉全與立法院各黨黨團。

游錫堃受訪指出，他基於三點推動有機農業法，第一、吃的健康；第二、友善地球；第三、振興農村。

游錫堃說，只要吃的東西都沒農藥殘餘，而且都是有機的，這樣一來，吃的安全就活得健康，而在友善地球部分，因為有農藥和化學肥料，讓太多生物死掉，若可用有機農法，不僅可恢復生態，也友善地球。

在振興農村方面，游錫堃認為，台灣糧食自給率太低，目前僅三成多，萬一國際上有動盪，台灣糧食安全非常堪慮。國外都用飛機在噴肥料、農藥，台灣則是因為農地零碎，因此耕種成本高昂，唯有轉型為有機耕種，讓台灣成為有機國，有機農業會成為台灣最有競爭力的產品，還可以銷售到各地。「我覺得有機農法是百利的，我們一定要繼續推動。」

近年來食安問題頻傳，行政院於去年7月底拍板定案「有機農業促進法草案」後，隨列為優先法案。立法院經濟委員會於今年3月15日審查通過，後於4月17日曾經由立委高志鵬召集協商，不過仍有部分黨團尚未於協商結論上簽字，導致法案遲未能三讀。

游錫堃今天下午也將拜會民進黨、國民黨、時代力量、親民黨黨團。游錫堃說，希望大家共同推一下，臨門一腳，讓有機農業促進法可以順利通過。