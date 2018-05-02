立院初審 科學園區不限工業進駐

立法院教育及文化委員會今初審通過「科學工業園區設計管理條例修正草案」，將法條內容「科學工業園區」改為「科學園區」，放寬科學園區的進駐組織類型。圖為高雄科學園區。（資料照）

2018-05-02 15:09

〔記者林良昇／台北報導〕為面對我國前瞻技術發展及國內產業提升附加價值挑戰，立法院教育及文化委員會今初審通過「科學工業園區設計管理條例修正草案」，將法條內容「科學工業園區」改為「科學園區」，擴大引進各類創新研發事業，放寬科學園區的進駐組織類型，以利多元類型的創新研發事業。

科技部報告指出，我國科學園區已吸引許多科技廠商進駐，但過往以引進科學工業為主。面對前瞻技術發展及國內產業提升附加價值挑戰，過往以科技製造為主的管理規範，需重新透過園區定位與功能規劃的思考作調整。

科技部指出，本次修法重點在於以「科技」、「創新」為園區核心，擴大引進各類創新研發事業，除將條例名稱改名外，修法也擴大引進對象，將科學工業改為科學事業﹔放寬進駐組織類型，以利引進多元類型的創新研發事業。

本次修法初審也明定鼓勵新創並給予法規彈性，鬆綁育成期限，刪除原本新創事業進駐育成中心不得超過3年之期限，以鼓勵新創進駐並保有管理彈性﹔也刪除進駐須有相當之研究實驗儀器設備、研究部門等限制。

初審條文也明定，為提升園區土地等資源利用，對於積欠租金的廠商，主管機關得終止租約並收回租地有相關規定，並對於廠房有強制拍賣機制，以提升園區土地利用效益。