不滿教部「拔管」 吳敦義：學運世代噤聲不語

2018-05-02 15:12

〔記者施曉光／台北報導〕針對教育部「拔管」，國民黨主席吳敦義利用今天下午中常會場合，以「台大人」的身分向黨內表達感想，他痛批這是台灣墮落的開始，並質疑「有一批當年堅持理念，追求理想的學運世代，如今大權在手，對自己母校身上的不公不義，卻是選擇噤聲不語」，他還「敬告」同為台大校友的蔡英文總統與行政院長賴清德，「你們的所做所為，如果沒有更積極的反省與主張，摧毀的不只是大學自治，更侵蝕台灣民主自由的價值。」

會中有國民黨中常委建議，藍營從政議員、參選人可以一起參與並聲援在台大校園的「新五四運動」，吳敦義則在裁示時回應，政黨不宜介入校園，並要求黨籍參選人不得進入台大校園，並強調他的談話是以「台大人」身分，國民黨可以透過立法院質詢教育部的方式監督，至於「新五四運動」應以校園學生為主。

吳敦義說，他要以身為台大人之一，呼籲教育部收回成命，尊重台大校長遴選委員會的決定，把政治的手退出校園，還給校園乾淨自由空間，台灣不能再走回頭路，縱容「新獨裁政權」的誕生，他呼籲大家要勇敢挺身而起，不能繼續沉默下去。

吳敦義指出，大學自治、學術自由的價值，是台大最為珍貴的資產之一，但意外的是，如今政府領導人在處理台大校長遴選案時，所表現出的卻是蠻橫、擴張行政權以及踐踏校園自主、學術自由與大學自治，這種羞辱學校尊嚴，視民如寇讎的作法，何其短視狹礙，當自由法治的基石被侵蝕時，就是台灣墮落的開始。

吳敦義表示，胡適曾經說過，「寧鳴而死，不默而生」，爭取自己的權利與自由，就是爭取國家的權利與自由，他今天不只是聲援台大校長遴選委員會的決定，更是捍衛民主珍貴價值，維護得來不易的大學自治、學術自由與尊嚴，這是台大人的新責任與十字架。