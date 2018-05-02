北市長布局 民進黨民調：七成支持者盼黨自提人選

2018-05-02 14:55

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨台北市長黨內初選今確定由丁守中勝出，民進黨選對會今也就台北市長選舉布局進行討論。據了解，會中選對會報告指出，根據黨內近兩日所掌握民調顯示，民進黨支持者有近七成支持黨自提人選，此外，台北市長柯文哲、爭取國民黨提名的前立委丁守中、與爭取民進黨提名的立委姚文智，民調分別約為35%、30％、25%，柯仍位居領先。

民進黨民調：柯35%、丁30％、姚25%

據指出，選對會成員就民進黨北市布局廣泛表達意見，有過半成員傾向民進黨自己提名。有選對會成員會中表達，綠營基層反彈太嚴重，民進黨若在北市不提名，雙北的綠營基本盤都可能崩盤；也有成員擔心「外溢效應」，還有成員擔憂若不提名，對民進黨不滿的聲音，會被時代力量收割。

據指出，選對會成員、民進黨北市黨部主委黃承國也在會中表達，支持民進黨自提人選，找最強的人出戰。

選對會召集人陳明文稍早受訪表示，選對會所有的成員，大家對於如何產生台北市長人選的問題都有廣泛的討論，最後做成結論，希望能夠先徵詢、再討論、再做結論，包括詢問地方黨籍議員及里長意見，包括徵詢黨內有意參選者意願，選對會也會接觸台北市長柯文哲，希望就是在五月中旬把這件事情做一個決定。