孫大千初選排第二 這人恐要直播1小時向國民黨謝罪...

2018-05-02 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕知名音樂人許常德日前曾在臉書粉專打賭，國民黨台北市長黨內初選，前立委孫大千「一定是最後一名」。今天民調結果出爐，前立委丁守中以47.634%得票率勝出、孫大千則以18.205%居次。許恐怕得兌現承諾，「直播唱歌一個小時跟國民黨謝罪！」

上月29日上午9時37分，臉書粉專「許常德的地下手記」貼出一篇文章，許常德表示，「我幾乎可以確定，孫大千在國民黨的台北市長黨內初選一定是最後一名」。

許常德指出，選前兩週，正當每位候選人密集進行電話、電視廣告拜票時，孫大千曾告訴他，「堅持打一場不花大錢的數位選戰」，並指即便砸錢勝選，也贏不到多數台北人，大家要看的，是「有沒有不一樣的態度」，「做事不要只做表面，要不斷檢討反省」，而非藍營對抗現任市長柯文哲的勝算。

許常德認為，對於政治人物的改變感到「悲觀」，因為他們習慣講場面話，「尤其是在媒體後，這也是國民黨好難改變的原因」，並要孫大千加油、鼓勵他「當你不知道要不要改變的時候，就去改變」。

許常德感嘆，「這樣的改變若是最後一名，表示大部分國民黨的支持者並沒有想改變，或者是期待國民黨改變的，已流失的差不多」；但若排名未墊底，「我就直播唱歌一個小時跟國民黨謝罪！」