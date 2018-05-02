評北市選情 柯建銘：綠營自提人選柯勝選機會不高

2018-05-02 13:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘今接受廣播專訪時表示，民進黨過去在台北市長選戰，再差的情況至少都能拿到30%的得票率，若民進黨在台北市自提人選，柯文哲贏的機會不高，且「市長落選就宣告柯文哲時代結束」，怎可能再選總統？

柯建銘今接受前柯市府觀傳局長簡余晏廣播專訪，談到自己對民進黨台北市長佈局的看法。柯建銘說，柯文哲過去是前總統陳水扁的醫療小組成員，當選市長以前，政治立場、對台灣價值的想法「跟我們一樣」，但柯文哲當台北市長以後，想要各方面的選票，變成讓人看不懂他要幹嘛。

柯建銘表示，自己也曾勸柯文哲要小心一點、話少講一點，有時應多思考一下，但每次都失望，不過柯建銘也說，柯文哲最近比較收斂，相信他若要亡羊補牢還來得及。

柯建銘也提到，他不是選對會成員，尊重選對會決定，但今天的討論不太可能做出最終決定，因為台北市長選舉要考慮的因素很多；柯建銘說，他研判民進黨開放參選的可能性較低，因這個做法「不是很負責」，這是集體決策時代，黨要利弊分析，最後就是集體決策，共同決定、共同承擔，一起來拚。

主持人簡余晏提問，柯文哲2020是否會參選總統，跟總統蔡英文硬碰硬？柯建銘說，柯文哲要自己好好想想，上次台北市長選舉，在白色力量擴充到極致等情境下，最後贏17個百分點，但民進黨有史以來，只要黨提名的人，每個縣市長參選人得票很少少於30%；柯建銘強調，民進黨盡全力輔選一個縣市首長，就算打折，選票也會有20%，柯文哲要想想，如果民進黨自提人選，柯文哲要選上的可能性就不高，「市長落選，就宣告柯文哲時代結束了」。

爭取民進黨提名參選台北市長的民進黨立委姚文智今受訪時表示，選對會今天啟動討論程序，下週也有邀請自己到選對會報告說明，會向選對會充分表明自己的想法，盼選對會能堅定提出自己的候選人。