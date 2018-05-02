年底藍營選戰策略 雙北丁守中、侯友宜連線作戰

2018-05-02 13:47

〔記者蕭婷方／台北報導〕前立委丁守中第五度投入台北市長選戰，國民黨台北市黨部今公布民調結果，將由丁守中代表國民黨挑戰台北市長柯文哲。市黨部主委黃呂錦茹表示，雙北交流頻繁，未來不管在市長或議員選戰，都會採取聯合戰略，國民黨的縣市也會聯合作戰。

國民黨北市議員初選目前登記完畢，預計本月中各選區初選結果就會陸續出爐。黃呂錦茹表示，議員部分也會有選戰策略，還會考慮到新北目前士氣很旺，我們這邊市長與議員參選人提名後也會士氣大增，雙北將一起作戰。

黃呂錦茹說，基層頻促黨中央要盡速「定於一尊」，現在丁守中出線，基層都會協助我們好好地打選戰；至於議員，現任立委蔣萬安、曾銘宗也有跟她說會協助北市的議員選舉，為每個候選人站台輔選，還有許多大咖會來北市「打群架」。

至於馬前總統、國民黨副主委郝龍斌。黃呂錦茹打趣說，馬英九每個攤都在跑，尤其大安文山選區都有幫忙跑，「要扒光馬前總統的人氣，他最大咖，不利用他要用誰」，他會全程輔選。

此外，台大教授李錫錕雖有國民黨籍，但日前宣布將以無黨籍身分投入年底大選。對此，黃呂錦茹則強調，現階段提名程序已經走完，也不可能更動人選，李錫錕是國民黨終身黨員，合作會有很大的幫助；黃呂坦言，「他的團隊一直有跟我們接觸」，但針對如何合作的細節雙方未達成共識，如果有合作就是請李幫助丁守中，丁守中以前在台大也是李錫錕的學生。