丁守中對柯文哲 國民黨輔選評估：近55波

國民黨台北市黨部2日舉行記者會，宣布台北市長候選人初選民調結果，由丁守中出線。（記者方賓照攝）

2018-05-02 13:32

〔記者施曉光／台北報導〕藍營台北市長人選出爐，確定由前立委丁守中挑戰現任台北市長柯文哲。據輔選人士指出，三家民調結果顯示表態率都達七成以上，在假設綠營不推人的情況下，丁、柯對決已呈現近五五波態勢，柯文哲當年竄起的三隻腳，在原本藍、綠支持者棄柯之後，如今只剩下一隻，也就是在藍、綠之間所擠壓出來的所謂白色力量。

該人士指出，柯文哲的支持度已經呈現不穩的情況，丁守中未來要克服的是與年輕選民的溝通，國民黨已經打定民進黨最後還是會禮讓柯文哲，在兩強對決情況下，丁守中很有機會勝出。

黨內人士並指出，未來台北市選戰，丁守中除了可以與新北市長參選人侯友宜打合作議題，國民黨智庫也已經針對北、北、基、桃共同生活圈，研擬藍軍共同聯合政見，讓北台灣各縣市長選舉更加結合，其中反對興建深澳燃煤電廠當然會是其中重要議題之一。

對於外界揣測藍軍可能會再推「拔管」主角管中閔參選台北市長，黨內人士說，國民黨絕對不會再重演過去「換柱」的失敗戲碼，既然已經依照民主機制產生台北市長人選，就會全力輔選丁守中，而且依照民調顯示，丁守中的趨勢線是不斷向上走。