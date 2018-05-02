水井行政規費補助遭質疑 縣府重申由預算支付

雲林縣府新聞處長張凱傑強調，水井規費縣府支應已形政策，不會讓農民繳交半毛錢。（記者林國賢攝）

2018-05-02 13:32

〔記者林國賢／雲林報導〕針對立委張麗善抨擊雲林縣府水井行政規費補助政策；雲林縣政府新聞處長張凱傑表示，水井規費由縣府編列預算支應已形成政策，並獲議會通過，一定落實，請有心人不要顛倒是非，造成農民權益損害。

張麗善今天召開記者會抨擊縣府水井免繳行政規費政策，指控縣長李進勇恐嚇人民，禁止人民討論公眾議題；並質疑縣府預算編列不足，且公文只寫到2020年，質疑難道縣府只打算補助到選舉前，選舉後就不願補助了？

張凱傑說，水源是農耕的命脈，縣府為保障農民水權，向中央爭取以條件納管輔導合法取代過去查獲水井立即封填政策，並於2016年獲中央核准，2017年3月、12月向議會提出預算，行政規費2700元完全由雲林縣政府支應。

張凱傑強調，雲林縣水井約有12萬6000多口，採用逐年分區輔導納管，今年輔導元長、虎尾等6鄉鎮共6萬6000多口，費用約需1.8億，縣府依預算法規編列，後續其他鄉鎮會依執行年度逐年編列，請有心人不要誤導視聽。

張凱傑指出，縣長李進勇多次向相關課室宣示維護農民充足灌溉水源，政府責無旁貸，農民挖水井取水已經迫於無奈，不能再讓農民負擔行政規費。因此，去年底就已經宣誓2020年之後行政規費，仍由縣府編列預算支付，並已與議會取得默契，不會讓農民支付任何費用。

張凱傑說，公部門對於不法行為本來就得設立檢舉獎金，這次水井規費謠言，嚴重造成農民恐慌、惡意詆毀公部門信用，已致生損害於公眾，抵制政策推行，設立檢舉獎金符合預算法第七十條之規範。