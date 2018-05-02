台灣首部國家洗錢評估報告出爐 黑錢流到中國最多

行政院洗錢防制辦公室2日舉行國家洗錢及資恐風險評估首部發表會，金管會主委顧立雄（前左起）、行政院長賴清德、法務部長邱太三等皆出席，與相關產業共同展示防制洗錢決心。（記者黃耀徵攝）

2018-05-02 13:04

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天公布我國首部國家洗錢及資恐風險評估報告，閣揆賴清德期盼11月的亞太防制洗錢組織（APG）第3輪評鑑，台灣能一舉過關，法務部長邱太三說明，根據這份報告，台灣深受洗錢「非常高度威脅」的犯罪共有8大類型，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪等；「高度威脅」的犯罪則為智慧財產犯罪。

這份報告指出，在非常高度與高度威脅的犯罪中，犯罪所得流出前5大國家或地區分別為中國大陸、香港、澳門、馬來西亞以及同樣並列第5大的菲律賓、印尼及越南；犯罪所得流入前5大的國家或地區分別為中國大陸、香港、澳門、越南及菲律賓。

面對11月的APG第3輪相互評鑑，政府由37個公部門機關部會、31個私部門公會及機構，完成首部的國家洗錢及資恐風險評估報告。賴清德、邱太三與金管會主委顧立雄等人今天都出席報告發表會。

邱太三說，在較易被利用於洗錢、資恐的行業或部，包括非常高弱點的本國銀行及國際金融業務分行（OBU），高度弱點則包括國際證券業務分公司（OSU）、外國銀行在台分行、證券商、郵政機構、國際保險業務分公司（OIU）、銀樓業、律師、會計師、不動產經紀業、農業金融機構、人壽保險公司、證券投信業等。

賴清德稱讚邱太三對報告投入的程度，彷彿美國蘋果公司創辦人賈伯斯再世。賴揆說，台灣其實在1997年就以創始會員國身分加入APG，也是亞太第一個通過洗錢防制法的國家，台灣一直遵循各項規範，參與國際性洗錢防制活動，2007年台灣評鑑獲好成績，但到了2011年卻被降級，政府檢視後，發現確實有不足，因此從前行政院長林全到他任內，提出多項具體作法，包括，成立洗錢防制辦公室、修改洗錢防制法、修訂資恐防制法，一直到今天端出國家報告書。

賴揆指出，報告書找出毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪、智慧財產權等9個目前台灣在洗錢防制的弱點，也是政府積極打擊的犯罪作為，早在報告書提出來之前，政府已朝這些弱點積極作為，就是希望更切合國際的要求。