昔嗆羅明才 曾柏瑜深蹲2年參選新北議員

2018-05-02 12:56

〔記者何玉華／新北報導〕2016年代表綠社盟參選立委失利後的曾柏瑜，選後在新店成立「新北市在地深蹲協會」，關注在地文史、長照、親子、議會監督等相關議題，今天宣布改披時代力量戰袍，投入新北市第8選區（新店、深坑、坪林、石碇、烏來）市議員選舉。

曾柏瑜在2016年時以新人之姿挑戰國民黨資深立委羅明才，拿下2萬2487票，選後，在新店成立「新北市在地深蹲協會」，去年起陸續公布兩次定期會新北市議員質詢率、提案率等市議會監督報告，曾柏瑜表示，今年仍將持續公布，但強調協會的業務和選務分開，執行監督報告的志工團隊與選舉的團隊不同，她不會涉入監督報告內容。

曾柏瑜說，這兩年參與地方事務的經驗中，她認為，新北是一個「不錯」的地方。環境還不錯，但有些污染、濫伐；交通還不錯，但有些塞車、違停；社會福利還不錯，但公托、長照總是不夠。這些「不錯」雖比下有餘，比上卻還是很不足。她指出，這些主政者、代表民意的人，像是放棄追求「更好」而甘於當個「老二」。

今天的參選記者會，由時代力量黨主席黃國昌、立法委員洪慈庸、台灣公民媒體文化協會顧問馮賢賢，以及大塊文化董事長郝明義陪同；洪慈庸說，參選立委失利後，仍能留下來深耕，相當不容易；馮賢賢說，很訝異從上次選舉兩年過去，曾柏瑜和她的夥伴仍在新店努力，郝明義則表示，從曾柏瑜的團隊身上看到很多熱情跟夢想，希望年輕人一起出來投票支持，才能改變未來。