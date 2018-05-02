「不要公關市長！」痛斥忘記新屋教訓 國民黨團：募款是桃園之恥

2018-05-02 12:51

［記者陳昀／桃園報導］敬鵬工業4月28日發生大火，造成5勇消殉職、2移工死亡，並造成周遭環境污染，桃園市議會國民黨團今天召開記者會，批評市府沒記住新屋保齡球館大火的教訓，3年來毫無改變，至今也沒明確說明市府責任，還敢對外募款，根本是桃園之恥，更一同高呼：「我們不要公關的市長！」

市議員梁為超、舒翠玲、徐玉樹等人今天在市議會召開記者會，要求市府針對敬鵬大火提出專案檢討報告、建置防災資料庫，並針對敬鵬停工協助受影響員工，未來更必須免除警消人員非救災的活動支援勤務，直指農業博覽會花費各局處太多人力。

「市長鄭文燦這句『揪出錯處』言猶在耳！」梁為超指出，新屋大火發生後，鄭文燦也說過這句話，但這3年到底揪出什麼錯？監察員鑑定報告中對新屋大火提出6項糾舉，其中提到火場訊息不足、讓消防員貿然衝進火場，以及前線指揮官指揮不當，這些狀況跟這次根本一模一樣，代表過去3年沒有任何改變。

他痛斥，鄭文燦當時保證會好好處理消防員後續撫卹，但去年底、今年2月殉職消防員2度到市府陳情要真相，不但要不到回應，還被層層警力阻擋，「說好的承認錯誤，做了嗎？我們不要只會公關的市長！」

舒翠玲指出，新屋大火之後，桃園市還發生愛心長照中心、桃園民宅鐵皮屋火警、敬鵬大火，消防公安接連發生，但鄭文燦一天到晚跑活動剪綵，明明監察院的糾舉已指出市府對新屋大火責無旁貸，市府卻一再敷衍。

她說，敬鵬大火發生後造成的環境污染、老街溪死魚成堆，市府卻處理速度牛步，何時才能撈完？天氣這麼熱，會不會造成再次污染？更質疑市府沒有積極發布民生訊息，現在大家還是一頭霧水。

徐玉樹也直斥，敬鵬大火奪走5名打火弟兄生命，事件發生後市府卻沒有出面表明自己責任為何，還敢公開募款，簡直就是桃園之恥。