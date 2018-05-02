萬大線二期納入前瞻 土城到新莊 總經費558.8億元

萬大線第二期計畫納前瞻計畫。（交通部提供）

2018-05-02 12:26

〔記者陳宜加／台北報導〕新北人笑了！交通部今天在前瞻基礎建設108、109年的第二期特別預算籌編審查會中，正式納入萬大線第二期計畫。

萬大線計畫審查期間，新北市政府不斷訴求納入前瞻計畫，立委蘇巧慧、吳秉叡、吳琪銘也積極協調交通部，並拜會行政院長賴清德尋求支持，賴清德深感此路線對新北市民重要性，責成交通部加速審查程序。

萬大線建設計畫於99年2月12日由行政院核定，興建期採分二期開發，並請台北市政府於100年底前擬具整合捷運與土地開發計畫報核，據以調整財務計畫及提高自償率。99年至105年底，本計畫第二期路線財務計畫因台北市政府、新北市政府就報告書內容、財務估算、計畫期程與都市計畫變更等細節未取得共識，至105年12月8日雙北副市長召開推動會議方同意確認推動。

106年1月26日台北市政府始函報萬大線第二期財務計畫，交通部於106年4月24日函復初步審查意見，並於106年8月31日召開交通部委員會議審議通過，經台北市政府106年11月3日函報修正報告書，交通部於107年1月5日將本案函報行政院，107年3月14日行政院秘書長函復「請重新檢討修正後再行報院」，已近完成審查程序，故納入前瞻計畫第二期特別預算加速執行。

第二期計畫自萬大線第一期LG08站延伸，沿土城金城路、中華路，再轉城林大橋南側，跨越大漢溪後，進入板橋溪城路西側左轉樹林中華路北側，轉接八德街、大安路後，轉回樹林中正路續行至新莊中正路，與新莊線迴龍站銜接轉乘。

交通部指出，路線經土城區、板橋區、樹林區、新莊區，路線長度13.3公里，地下段2.8公里、高架段10.5公里，採中運量系統型式，總經費558.8億元，中央補助181.95億元。萬大線二期滿足新北市土城、板橋、樹林、新莊地區間旅運需求，並整合新莊線、土城線，擴大捷運系統的服務範圍，發揮整體運輸效益。