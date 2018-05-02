民調勝出不一定提名？ 網友提醒丁守中「勿忘換柱」

2018-05-02 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕5度角逐國民黨提名參選台北市長的前立委丁守中，在今天公布的黨內初選民調中勝出，將代表國民黨參選台北市長。不少網友得知消息後留言恭喜丁守中，但也有人提醒他「民調出爐第一也不一定會提名 看看洪秀柱」、「沒有登記前都是假的～是說登記了也可能被換掉」。

國民黨登記參選台北市長黨內初選的有丁守中、前立委孫大千、張顯耀與台北市議員鍾小平，今天公布民調結果指出，丁守中以47.63％的支持度大勝孫大千的18.21％、張顯耀的17.24％與鍾小平16.93％，確定代表國民黨出征台北市長，預計下週會被正式提名。

PTT則有網友在國民黨宣布初選結果前，先在八卦板貼文爆卦丁守中出線，瞬間也引起網友熱烈討論。有網友恭喜丁守中「終於拿到台北市長候選人頭斜（銜）了」、「守了那麼久終於是你了，丁丁」、「終於出線了!! 雖然贏另外三個來搞笑的好像也蠻丟臉的...」、「丁丁生涯新高」。

但有更多網友提醒他2016年總統大選，國民黨原本民調勝出的候選人洪秀柱遭換掉，變成徵召提名朱立倫的「換柱風波」，紛紛留言「恭喜 民調第一 然後再被空降的擠成第二 成為初選落選人」、「勿忘換柱XD 大家以為初選完就穩了嗎」、「沒有登記前都是假的～是說登記了也可能被換掉」、「八月底前中選會受理登記截止前都是假的，KMT有無限的可能」、「大概在選前最後一天都會被要求讓給別人選吧」。