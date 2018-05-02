駐多大使半年暴瘦10公斤 僑領拜會慰勞

十餘名旅多僑領拜會駐多大使館。（圖由僑委會提供）

2018-05-02 11:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕多明尼加昨片面與我斷交，轉向與中國建交。十餘名旅多僑胞，於多明尼加當地時間5月1日上午拜會我駐多明尼加大使館，表達支持中華民國台灣的立場，也慰勞外交人員辛勞。一名僑領看見大使湯繼仁半年來暴瘦，感慨慰問；湯繼仁則說，中華民國外交人員就是這樣，他寧願自己睡不著，也不要讓國內的人睡不著。

台灣與多明尼加斷交後，僑委會今發布新聞稿指出，我旅多僑務榮譽職人員及重要僑團負責人約10餘人，包括僑委謝政民、諮詢委員張加昇、台商會暨關懷救助協會會長陳睖帆、台商高爾夫球隊隊長黃雅蓉等人，於當地時間5月1日上午10時，一同拜會我駐多大使館，表達支持中華民國台灣的堅定立場，並對我駐多全體外交人員的辛勞表示肯定及慰勞。

僑委會說，我駐多明尼加大使湯繼仁率僑務秘書等人員熱情歡迎，湯繼仁感謝僑胞於關鍵時刻支持政府，政府將全力與多國政府協商以維護僑胞相關權益，盡到護僑責任。僑委謝政民提問，未來僑民回國就讀、辦理護照簽證等，是否將由行動領務或其他鄰近國家協助辦理？湯繼仁回應說，將待國內進一步指示後再予公布。

根據僑委會提供影片，一名僑領拜會時說，看見大使最近半年瘦了快10公斤，真的相當辛苦。湯繼仁說，中華民國外交人員就是這樣，他寧願自己睡不著，也不要讓國內的人睡不著。不過他也直說，其實自己頭髮全部是白的，但中共的代表那麼年輕，他不能比起來像是個老頭子示弱，「為了國家頭髮也要黑」，將來回國、責任卸下，頭髮就白了。

拜會活動歷時1小時結束，湯繼仁最後強調，政府及大使館必定會盡力將後續工作做到最好，請僑民放心。

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