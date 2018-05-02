政院公布國家洗錢與資恐風險評估 台灣深受詐欺毒品8大犯罪威脅

行政院長賴清德2日出席洗錢防制國家風險評估首部發表會，會前受訪。（記者黃耀徵攝）

2018-05-02 10:03

〔記者李欣芳／台北報導〕為爭取今年11月亞太洗錢防制組織（APG）的評鑑過關，行政院今天公布我國首部國家洗錢及資恐風險評估報告指出，台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪共有8大類型，包含毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪等。

有關高度威脅的犯罪則為智慧財產犯罪，至於資恐威脅方面，台灣屬於低度風險。

我國是亞洲第一個通過洗錢防制專法的國家，86年以創始會員加入亞太洗錢防制組織（APG），但96年第二輪評鑑被列為一般追蹤名單，100年更落入加強追蹤名單，持續至103年第二輪相互評鑑結束，仍被列為過渡追蹤程序國家，政府認為這顯示過去的努力仍不夠，包括銀行海外分行發生法遵不足而被裁罰的情形，國內金融內部管控方面也出了問題。

為健全我國防制洗錢體系，重建金流秩序並接軌國際規範，政府積極修正相關法規與作業準則、增訂金融機構重大偶發事件通報機制，並加強海外分支機構的監理及本國銀行內部管控等，已陸續完成《刑法》及《刑事訴訟法》沒收及保全扣押新制、《資恐防制法》立法，最核心的《洗錢防制法》修正案亦於去年6月28日正式上路，種種努力獲得各會員支持，已於去年7月順利脫離過渡追蹤程序，是10個缺失未改善的後續追蹤國家中，在未經列不合作地區及國家追蹤程序下，順利脫離追蹤的國家。

今年11月第三輪相互評鑑在即，其結果對我國未來整體金融活動的靈活度將有深遠影響，行政院積極爭取屆時的評鑑過關。

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