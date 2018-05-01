「文大畢業不能當台大校長」遭批歧視非台大人 學者：我只對文大有意見

2018-05-01 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕「拔管」風波越演越烈，許多有關人士都紛紛跳出來發表自己的看法，29日1位畢業於台大的學者吳嘉隆在個人臉書上砲轟管中閔，直言「反對中國文化大學的人來當台大校長」，遭網友痛批歧視非台大的人，而今日吳嘉隆受訪時澄清，他不反對非台大畢業的人擔任台大校長，他只反對文化大學畢業的人。

根據《ETtoday》報導指出，畢業於台大經濟所的吳嘉隆在受訪時，針對昨日「反對文化大學的人當台大校長」一言所引起的爭議表示，他願意為讓文化大學受傷道歉。不過，他認為台大校長的遴選案不應該卡在遴選程序中，許多台大教授其實是反對管中閔的，只是為了政治問題而不得不支持管中閔，更直言「他們挺得很痛苦」。

而昨日早上吳嘉隆在個人臉書上發文澄清時更說，「他歡迎所有不是中國文化大學的人經由正當程序來當台大校長」，他只對文化大學有意見，是因為這間學校是當年聯考最後一名的學校，而吳嘉隆認為他在接觸過許多畢業於文化大學的人後，發現文化大學的人具有的特質相當不適合台大。

吳嘉隆在29日於個人臉書發表對於管案的看法，其中一段文字「中國文化大學是當年台灣的大學聯考當中的最後一名！我接觸到的文化大學的人，他們的心態都是去迎合，而不是去領導與創造」，更說他無法接受文化大學畢業的人擔任台大校長。遭網友批評「狹隘」、「歧視」、「終於了解台大的教育是如何失敗」，更引發些許「戰校」的火花。