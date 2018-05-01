「中大挺校園民主、大學自治宣言」 這裡也繫黃絲帶

中央大學師生繫黃絲帶，為「中大挺校園民主、大學自治宣言」發聲。（中央大學財金系主任葉錦徽提供）

2018-05-01 22:14

〔記者李容萍／桃園報導〕台大校長遴選案風波持續延燒，座落桃園市中壢區的中央大學小山岡，今天中午由師生自發走向管理學院前的「太極中大樹」，繫上黃絲帶，為「 中大挺校園民主、大學自治宣言」發聲，呼籲師生參與繫黃絲帶行動，並支持大是大非的對話。

繫黃絲帶行動由中大財經系主任葉錦徽、經濟系教授徐之強等人發起，共準備2000條黃絲帶，明天在管理學院前仍會繼續提供，首日連署人數超過400位。

今天現場來了30多位教職員，涵蓋管院、地科院、生醫理工學院、文學院、理學院、工學院、電機學院以及退休教授、校友，大夥在黃色布條寫下「校園民主」等期許字句，掛在樹上，宣讀宣言，表達5點訴求：

1.沒有父母會教自己的孩子利刃相向，同理，政府或任何政黨都不應該挑動族群、省籍或抹黑政治立場不同的人，撕裂人民間互信情感與社會資本，讓自己的人民仇恨對立。

2.執政黨長期以來均以黨、政、軍撤出媒體為立黨號召，如今卻以昨非今是地同樣在執政後染指媒體，黨同伐異，愚弄一般百姓，身為讀聖賢書的讀書人所難以苟同。

3.請執政當局還給大學一個獨立自治、在各校的理念下以民主運作的空間。

4.請執政當局還給台大透過公開機制、民主自治遴選的校長。

5.請執政當局重新選派適格適任的教育部長掌舵百年大計的教育擘劃。

葉錦徽和徐之強說，「這個國家是我們每一個人的，我們敦促所有人尤其政府公僕，應當尊重並包容多元的觀點」，讓不同專業、不一樣信仰或認同的國人，都能以一己的所學、專業或心力貢獻於家國、社會，成就國家的美好。