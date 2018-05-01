彈劾改記名投票案未撕破臉 監院表決延一個月

2018-05-01 20:54

〔記者施曉光／台北報導〕蔡政府提名的新監委今年二月上任後，提案修改「監察法施行細則」，主張把現制彈劾審查會的不記名投票改為記名投票，原本打算在今日監察院談話會闖關確定，再送下週院會通過，但在部分馬政府時代提名的監委柔性阻擋下，最後爭取到一個月緩衝期，承諾六月上旬談話會最後一次討論後，即交付隔週院會處理，因此正反雙方終究沒有撕破臉，動用表決戰攤牌。

據與會人士指出，基本方向仍會朝改記名投票方向處理，會中並責成由監察院幕僚，針對反對派質疑如果記名投票，讓監委承受極大外部壓力，研擬相關配套措施，可以避免監委遭受壓力，但如果屆時反對派監委可以提出不用記名，又能達到公開透明，且對自己與社會、歷史負責的修正提案，屆時將併案討論處理。

不過，有監委私下表示，修正案早於二個月前就已提出，監察院法規委員會也有討論過，幾次談話會及私下也都討論多次，其實大家都知道推動記名投票的理由與問題，反對派監委仍在今日會中表達，希望再努力研究看看，是否可能不用記名投票，也可以達到對自己與社會、歷史負責的目的，但多數委員均認為，不記名根本就不可能。

但為了維持院內和諧，以及大家都同意這個問題不要繼續拖下去，六月上旬要有一個終極處理，因此主張記名派的監委也就尊重反對派意見，再等待一個月時間。

與會監委表示，就其個人認知，討論到最後，會中無人再明確表達反對記名投票，只是讓原本反對派「再努力看看」，並由幕僚單位研擬更細緻的配套，延後一個月處理。