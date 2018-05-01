多明尼加斷交 金融業曝險金額僅5.3億

金管會表示，台灣對多明尼加曝險金額少，斷交對金融業影響有限。圖為多國首都－聖多明哥。（記者王孟倫攝）

2018-05-01 19:42

〔記者王孟倫／台北報導〕我國中美洲友邦多明尼加今天宣布與中國建交、與我國斷交。根據金管會調查，我國金融三業（銀行、保險及證券）在多明尼加沒有設置分支據點，台灣對該國曝險金額僅新台幣5.32億元，因此，初步評估對我金融業影響不大。

多明尼加位於加勒比海、與海地相鄰，是目前我國在中美洲邦交各國中，土地面積第二大；多國人口約一千多萬人，人均年所得約為七千多美元。

台多兩國外交畫下休止符，是否對我國金融業帶來負面影響？金管會銀行局副局長王立群表示，兩國的金融往來關係不是非常密切，本國銀行未在該國設分行、雙方也沒簽署MOU金融合作備忘錄；若以銀行業為例，我國銀行對多明尼加曝險金額只有台幣1500萬元，金額非常小。

所謂「曝險」是指金融業在當地的投資及授信放款。

另根據金管會保險局統計，我國產壽險對多明尼加曝險金額為台幣5億1700萬元，因此，若加計銀行業的1500萬元，合計對該國曝險金額為5.32億元；金管會評估，與多明尼加中止外交關係，對國內金融業之影響很有限。