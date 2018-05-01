省諮議會將熄燈 朱立倫的岳父：要募款自辦會慶

台灣省諮議會今天舉辦五一會慶，吸引數十位歷屆省（諮）議員回娘家，因中央明年不再編省諮議會單位預算，出席者都支持樂捐也要續辦。（記者陳建志攝）

2018-05-01 19:16

〔記者陳建志／台中報導〕台灣省諮議會今天舉辦五一會慶，吸引數十位歷屆省議員和省諮議員回娘家，大家重溫當年問政場面，因行政院已指示明年不編列單位預算，並進行人員精簡，省諮議會形同走入歷史；今天出席的前議長高育仁表示，台灣省諮議會是憲政機關，想廢需透過修憲，不是說廢就廢，並說政府如果不編預算，明年省議員回娘家自己要樂捐來辦，博得現場一片掌聲。

台灣省諮議會今天舉辦五一會慶和省（諮）議員回娘家，並播放當年的問政影像，讓大家重溫當年議場情誼，前省諮議長余玲雅並以「台灣省議會的歷史」為題，闡述台灣省議會的歷史脈絡。

台灣省諮議會議長鄭永金指出，已接獲行政院指示，省諮議會自明年度起不再編列單位預算，但機關還是存在，未來並將進行人員精簡，現有業務會移撥他機關，強調省諮議會前身是省議會，是台灣民主實踐與各項建設決策的重要機關，見證台灣地方自治和民主化過程，可說是台灣的民主聖地，應該要好好保留。

鄭永金指出，省諮議會每年預算約6200萬元，其中人事費就要4200萬，因職員都是公務人員，即使精簡工作還是獲保障，而且包括議事堂和會館仍須編列經費維護，每年實際節省經費並不多，之前已向中央反映爭取保留。

高育仁也是新北市長朱立倫的岳父，民國57年就當選省議員，並擔任第7、8屆省議會議長；他表示，省諮議會是憲政機關，若想廢掉需透過修憲，未修憲前中央政府需尊重憲法，不該說廢就廢，強調省議會到省諮議會70多年的歷史，見證台灣4、50年議政和民主發展的歷程，每年5月1日的會慶，很值得繼續舉辦慶祝，若真的沒有經費，將樂捐繼續舉辦，省議會的會館也應該繼續保留，高育仁的說法獲得出席各黨派前省議員、諮議員支持。