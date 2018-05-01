蘇貞昌餐敘後 新北綠委成立「衝衝衝」Line群組

2018-05-01 17:53

〔記者彭琬馨／台北報導〕將代表民進黨角逐新北市長的前行政院長蘇貞昌今中午與新北市立委、黨務主管會面。與會立委轉述，餐敘結束後，蘇系立委創立「重要！新北立委衝衝衝」Line群組，力邀在場十多位立委加入，不過蘇貞昌本人沒有在其中，由女兒蘇巧慧代為發言；有立委私下說，「水牛伯」游錫堃也有一群組，「本尊」都會在其中親自回應，讓他們備感親切。

為凝聚黨內向心力，蘇貞昌今宴請13位民進黨立委，包含4名蘇系子弟兵呂孫綾、張宏陸、蘇巧慧、吳秉叡，正國會要角高志鵬、正國會綠委吳琪銘、親正國會綠委林淑芬、英派綠委羅致政、江永昌都出席，此外不分區立委施義芳、王榮璋、李麗芬、余宛如，民進黨祕書長洪耀福、副秘書長高幸雪也出席。

據轉述，蘇貞昌今在會中表示，依自己過去的參選經驗，「每次民調都是從落後開始」，也舉前行政院長游錫堃2014年的選戰為例，強調選前民調多半不看好游，但選後卻證明游錫堃與朱立倫「只差兩萬票」。

與會立委也說，蘇系立委在會中成立一Line群組，以方便大家日後選務工作的聯繫，不過目前群組內還沒開始正式運作，只分享了蘇貞昌的IG連結，此外，蘇貞昌本人也不在群組，不清楚是因為沒有Line帳號，還是尚未加入。