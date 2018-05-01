中國施壓多國與我斷交 台聯建議：全面去中國化

2018-05-01 18:12

〔記者鄭鴻達／台北報導〕面對中國持續挖角中華民國的邦交國，台聯黨主席劉一德說，蔡政府應採取立即反制措施，例如省下外交部金錢外交的大量資源，改支援香港、圖博（西藏）、內蒙古、東突厥斯坦或法輪功等團體、組織；或將「陸委會」降格至外交部亞太司中國科；或通令公文書以中國取代「大陸」。

中華人民共和國在國際上以威脅、利誘等各種方式，持續挖角中華民國的邦交國，多明尼加更宣告，今天（1日）起與中華民國斷交，讓我國邦交國數量降至19國的歷史新低，總統蔡英文也痛批中國的做為已實質破壞兩岸關係現狀。

對此，劉一德指出，此事代表我政府不斷以「維持現狀」的口號欺瞞台灣人民，結果維持現狀就是擺爛、任中國宰割，是等死。面對中國撒錢挖角邦交國，政府應思考反制措施，不能只是召開記者會大喊遺憾、不齒或譴責。

劉一德說，面對中國的打壓，「打不還手、罵不還口」的行徑可以休矣。他建議，蔡政府應即採取反制措施，例如省下外交部金錢外交的大量資源，改支援香港、圖博（西藏）、內蒙古、東突厥斯坦及法輪功等等支持民主與爭取人權的團體或組織。

劉一德接著說，蔡政府也可將陸委會降格至外交部亞太司中國科；或將台灣軍艦及各地方道路中，有任何有關中國的名稱通通更名、去中國化；或通令所有公務機關的公文書，以「中國」取代「大陸」、「中國大陸」、「大陸地區」。

劉一德最後再度強調，面對中國打壓，蔡政府就是必須做些讓人民有感的行動，而非嘴砲式的譴責。