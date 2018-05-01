吃裡扒外？多明尼加外交官：6年前就密謀與中國建交

多明尼加外交官自爆，早在6年前就已密謀與中國建交，2年前開始進行相關工作，今達成此目標。（法新社）

2018-05-01 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕多明尼加今（1日）突宣布與中國建交，終止與我國的77年邦誼，引發朝野震撼，多明尼加駐中國貿易發展辦事處代表吳玫瑰（Rosa Ng Báez）在接受中國官媒訪問時爆料，早在6年前就已密謀與中國建交，2年前開始進行相關工作，今達成此目標。

中國官媒《環球網》今訪問多明尼加駐中國貿易發展辦事處代表吳玫瑰，擁有華裔血統的吳玫瑰表示，與中國建交後，辦事處也將正式更名為大使館，吳玫瑰還爆料，現任多明尼加總統梅迪納（Danilo Medina）自2012年就任後，就已密謀與中國建交，但鑑於兩岸之間的特殊狀況，並未付諸行動，而2016年開始，中國駐多明尼加貿易發展辦事處代表就積極與梅迪納總統接觸，展開建交準備工作。

對於多明尼加是否有提前知會我國將與中國建交一事，吳玫瑰並未正面回應，她僅表示，總統和外長都已「非常清晰地」表明了和中國建交的決定，這意味著台灣必須離開當地。

多明尼加曾多次傳出與我邦交不穩，當時有情資顯示，我國外交鬆動國家為中南美洲某海島型國家，已與中共深入及密切接觸、商討經濟支援與援助；去年我政府為穩固邦交，與多明尼加洽談軍事裝備合作，捐贈悍馬車等軍用裝備，第一批50輛悍馬車才於今年1月運抵，不料5月就無預警宣布斷交。