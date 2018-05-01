蘇貞昌會新北綠委 邀請擔任競選總部副主委分進合擊

民進黨新北市長參選人蘇貞昌宴請新北市立委，餐敘後離去時充滿信心地握拳表示加油。（記者張嘉明攝）

2018-05-01 16:29

〔記者蘇芳禾／台北報導〕將代表民進黨角逐新北市長的前行政院長蘇貞昌今天與新北市立委和黨務主管會面；與會立委羅致政受訪表示，今天主要是選對會的兩位召集人（林錫耀、陳明文）做東，邀請蘇貞昌，還有9位民進黨籍新北市區域立委、4位設籍新北市的不分區立委，一起討論年底選戰，氣氛非常融洽；蘇貞昌也向大家請託，邀請大家來扮演未來輔選的重要角色，區域立委都將出任蘇貞昌競選總部副主委，輔選市長與所有市議員候選人。

蘇貞昌獲黨提名參選新北市後，外界關注如何整合黨內派系，在民進黨中央黨部和選對會安排下，蘇系子弟兵張宏陸出面，邀請新北所有區域立委聚餐。民進黨祕書長洪耀福、副秘書長高幸雪、兩位選對會召集人陳明文、林錫耀都出席。

這場餐敘在日前剛獲得米其林二星的喜來登飯店請客樓舉行，與會的立委包括蘇系子弟兵呂孫綾、張宏陸、蘇巧慧、吳秉叡，親正國會的立委高志鵬、吳琪銘、林淑芬，以及英系的羅致政、江永昌。此外，還有4位設籍的新北市的不分區立委施義芳、王榮璋、李麗芬、余宛如。

羅致政受訪表示，每位區域立委都是地方組織重要的幹部，所以希望每位立委都能扮演未來競選總部副主任委員的角色；同時也肩負每一區、原來各自選情裡面督導的角色，來輔選市長、還有所有的議員。

羅致政說，餐敘主要是針對整個新北的選戰策略，還有未來的組織架構、運作的方式，大家廣泛地交換意見。沒有討論軍改或深澳電廠等特定議題。

羅致政說，未來會配合蘇貞昌的競選組織運作需要，每位立委也會負責成立相關各區的競選總部跟輔選的架構。