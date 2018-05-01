台灣買M1A2能受惠？美軍宣布海外軍售將打折

我國戰車老舊，軍方籌獲新一代戰車的想法一直存在，曾傳出我有意在今年度內建案，向美國採購約100輛M1A2型戰車。（歐新社）

2018-05-01 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕中共對台的軍事威脅不斷提高，我國除致力國防自主，引進技術，推動國防設備國造外，也仰賴美國的軍售，近日美軍宣布，自今年6月起，海外軍售將打96折，台灣能否因此受惠值得關注。

據美國《國防新聞週刊》（Defense News）報導，美軍國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）宣布，自6月1日起，將給予透過海外軍購系統（Foreign Military Sales system，FMS）採購武器的海外盟邦折扣，大約有3.2至3.5%不等的優惠。（96.8至96.5折），美軍國防安全合作局稱：「這能讓與我們合作的海外盟友，得到實質意義上的折扣。」

美軍國防安全合作局的聲明指出，去年透過FMS系統採購的軍售案，總金額高達419億美元（約1.24兆台幣），如果以96.8折來看，美方可能短收約13.4億美元（約396.9億台幣）收入，若以96.5折計算，收入將減少14.6億美元（約432.4億台幣）。

面對中國持續對台灣的武力威脅，不僅美國參議員敦促川普政府對台出售垂直起降版的F-35B戰機或最新款F-16，另外國防部長嚴德發也證實，國防部正在評估採購M1A2坦克，我國是否也能因此受惠折扣，引人關注。