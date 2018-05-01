張藥房將原地重建 議員要求縣長道歉被拒

苗栗縣議員陳光軒質詢要求苗栗縣長徐耀昌，針對大埔案代表苗縣府道歉。（記者張勳騰翻攝）

2018-05-01 15:50

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣大埔事件張藥房近期將原地重建，苗栗縣議員陳光軒今天在縣議會定期大會中要求苗栗縣長徐耀昌代表苗栗縣府向大埔受害者及社會大眾道歉，徐耀昌以勿在傷口灑鹽回應，僅承諾在他任內不會有類似大埔事件發生，此讓陳光軒感到遺憾與不滿。

陳光軒今天在縣長施政總報告後質詢指出，大埔張藥房近期將原屋原地重建，請徐耀昌兌現3年前在議會備詢時曾許下的承諾，若張藥房原地重建將代表苗栗縣政府向大埔受害者及社會大眾道歉，也希望實現公平正義，不再有違法拆除及徵收用地再發生。

陳光軒痛批，大埔事件在司法上已被高等行政法院台中分院認定違法徵收，不僅程序有問題，更是全國矚目之案件，土地正義應特別被彰顯，雖然當年發號施令的人並非徐耀昌，但身為行政首長，理應為行政單位當年之錯誤決策做出負責任的宣示。

徐耀昌回應，大埔案在民進黨執政後，內政部官員多次到苗栗協調，確定協助張藥房原地重建，讓事件低調圓滿落幕，至於誰對誰錯，社會自有公斷，且當時不是他當縣長及執政，事過境遷後若再追悼，只會在傷口灑鹽，他具體承諾任內不會有類似大埔事件發生。