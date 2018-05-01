五一勞動節 林佳龍：市府努力保障勞工權益

2018-05-01 14:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕今天是五一勞動節，台中市長林佳龍透過臉書向辛苦的勞工朋友表達關心，並強調每位勞工都是社會運轉不可或缺的角色，市府會努力做好勞資關係的中介角色，保障勞工權益。

林佳龍說，為提升勞動條件，市府加強與5大工會合作，推動職安訓練、職場安全檢查等服務，讓雇主負起社會責任，給勞工更好的環境。與2014年相比，今年職安訓練從34場增為86場；「工安卡」也有2萬多人取得；營造、製造業的勞檢，也從1983場次增至2348場次。

勞工局長黃荷婷表示，因應勞基法修法，市府勞動環境輔導採宣導與檢查並重，培訓52位具律師或調解委員身分的種子人員，輔導事業單位成立勞資會議，健全勞資協商機制；並提供客製化入廠輔導及舉行勞基法修法宣導會，讓各事業單位更瞭解修法內容。

勞工局也提供「勞動權益通APP」、免付費員工無憂專線，由專業人員傾聽勞工的壓力，提供最好的諮詢服務。高工時及高風險行業則加強勞檢，督促違法事業改善。化解勞資糾紛，勞工局提供在地調解、多元化律師諮詢、弱勢勞工調解代理人等服務，去年迄今已替2554位勞工爭取權益達1億5313萬元。

為協助勞工緊急危難時度過難關，勞工局105年起提高「勞工權益基金」預算至每年2800萬元，提供「勞工權益涉訟補助」及「職業災害勞工慰助、生活及子女就學補助」等協助；針對弱勢勞工，另推動「弱勢勞工住屋修繕」補助計畫，結合社會力量改善住屋設施。

勞工局表示，行政院主計總處統計，台中市106年失業率3.7%，連續2年六都最低；青年族群15-24及25-29歲失業率分別為11.4%及6.2%，六都排名第二及第三；中高齡族群失業率為1.9%，六都第二。未來將持續健全就業環境，讓台中成為更友善的宜居城市。