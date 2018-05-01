新版身分證 民團籲保留性別、配偶欄

對策研討會等民間團體，呼籲新版身分證應保留父母姓名、性別籍配偶等欄位。＼（記者鄭鴻達攝）

2018-05-01 14:07

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部近期舉辦身分證再設計活動，而以對策研討會為首的多個民間團體，今呼籲新版身分證應保留性別、父母姓名與配偶等欄位，否則不就與健保卡無異，並質疑刪除配偶欄，有鼓勵變相歡外情之疑慮。

對策研討會、高雄市家長聯盟、守護台灣聯盟等多個民間團體，今由高雄串聯北上至內政部陳情，陳情團體成員們，在內政部所在的中央聯合辦公大樓外，以行動劇表演，質疑身分證部分欄位若被刪除的擔憂與困擾。

對策研討會主席余聖理指出，他們支持身分證改版，但要保留國家名稱是因「憲法」有所規範，而性別、父母姓名及配偶欄位應保留，是因為有緊急聯絡的實際需要，若刪除這些欄位，不就與健保卡、駕照等證件無異。

余聖理指出，內政部宣稱我國身分證是全世界欄位最多且最複雜者，因此要刪除上述欄位，但比利時、德國、波蘭等國身分證也有11到15個欄位註記，且保留欄位並強制揭露，便無需擔心緊急狀況或資訊系統失效的問題。

余聖理說，尤其是配偶欄部分，若刪除的話，恐會讓已婚人士欺騙感情事件發生率上升，若執意刪除配偶欄，是否是在變相鼓勵婚外情？