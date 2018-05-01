中國挖角我友邦 「全部都被騷擾」

2018-05-01 14:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕多明尼加今與我斷交，我國邦交國數量降至史上最低，會否繼續探底？外交部長吳釗燮說，多明尼加狀況特殊，其他邦交國目前關係還算穩定。外交人士說明，中國長期騷擾我邦交國，「老實說全部都有」，我方持續密切注意邦交情形。

自去年巴拿馬無預警與我斷交後，外界便擔憂會否引發我邦交重鎮拉丁美洲的雪崩斷交潮。吳釗燮今天在說明斷交的國際記者會上回答媒體提問說，對於其他願意和台灣維持穩定邦交的國家，我方都抱持感謝之意，吳釗燮也向這些友邦喊話說，這段期間若有什麼議題要和台灣洽談，我方也很樂意。

至於邦交國數量會否繼續探底？吳釗燮說，多明尼加狀況特殊，其他邦交國目前邦交關係還算穩定。至於也曾被點名邦交不穩的加勒比海友邦海地，吳釗燮則說，海地外長現正訪問台灣，訪台目的就是安排海地總統摩依士（Jovenel Moïse）訪問台灣，「從這來看邦交不會有問題」。

外交人士說，其實中共長期以來挖角、騷擾我友邦，「老實說全部（邦交國）都有」，我方將持續密切注意邦交情形，「每天都擔心、思考固邦作法」。

另，政府高層透露，我重要友邦巴拿馬去年倒向中國後，我即透過美方影響力鞏固拉美友邦；但高層也直言，若從這次多國斷交結果論來看，「確實沒有達到目的」，不過美方也盡力幫助我們。