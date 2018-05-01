與KMT關係密切？救國團：與事實有誤

救國團駁與國民黨關係密切。圖為救國團團旗。（資料照）

2018-05-01 13:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕面對外界不斷質疑救國團與國民黨關係密切，其財產來自國家資產賤賣或無償取得，且人事也由國民黨操控，甚至有學術單位特以此主題辦研討會談論，救國團今發表回應強調，救國團是國家的而非國民黨的，人事上並非國民黨能控制，財產也是克勤克儉購得，指控與事實有誤，他們感到遺憾。

台灣法學會憲法行政法委員會昨日邀請多位學者談論救國團與特定政黨關係，就國團認為，身為研討會被談論主體，卻並未受邀與談，反而僅邀請在聽證會上為黨產會辯護的學者與談，令人質疑其公正性與客觀性。而學者指稱救國團洗腦青年，是種不顧事實先入為主的主觀偏見，將影響社會大眾隊救國團的正面認知。

對於外界質疑救國團與國民黨的關係，救國團強調，救國團是國家的團不是國民黨的團，早期重要人事均由政府指派、遴聘，並無國民黨任何派令。救國團也舉例，民國88時國民黨主席欲邀請賴國洲擔任救國團主任，但最後改選時也未能通過，可見救國團人事並非國民黨可指派或安插。

救國團澄清，已經由過去政府機關轉型為非法人團體，再依法登記為公益社團法人，是為因應時代的需要而轉型改變。救國團在黨產會之聽證會上已一再強調「救國團服務主體是國家、對象是青年，沒有介入過政治跟選舉，經費結餘從來沒有流到國民黨手中，也沒有流到任何私人手中，所做所為，從來沒有危害國家利益或任何一個人。」

在資產取得的問題上，救國團則說，針對過去政府的補助及委辦事項，均投入龐大的人、物力、及智慧，更包含無數義工無私的奉獻，並非憑空獲得，在性質上屬具有「勞務對價關係」。救國團財產是克勤克儉，將辛苦累積的結餘以市價購得的，並無來自國家資產賤賣或無償取得。

救國團解釋，目前全部資產56億餘元，包括負債11億餘元，以及急難救助基金、青年獎助學金、互助基金、準備基金計17億餘元，另有財產基金25億餘元（包括活動中心的產權）等，這些財產及所產生盈餘都是用於青年服務與社會公益服務。且救國團現行組織章程也有規定，若將來面臨解散或撤銷時，全部剩餘財產均歸「政府」所有，而非歸「國民黨」所有。