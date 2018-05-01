多明尼加政府片面斷交 駐台大使：個人身分表達歉意

多明尼加駐台大使索托去年向總統蔡英文呈遞到任國書。（記者呂伊萱攝）

2018-05-01 13:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕多明尼加今宣布與中國建交，我與多明尼加77年邦誼就此斷絕。多明尼加駐台大使今天向我外交部常次劉德立表示，事前完全不知情，他作為台灣友人，以個人身分對台灣表達歉意。

多明尼加政府今宣布與中國建交，與我斷交。我國外交部長吳釗燮也在今天上午召開國際記者會宣布，為維護國家主權獨立與尊嚴，我自即日起終止與多明尼加共和國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。

外交部常次劉德立並於今天上午10時召見多明尼加駐台大使索托（Miguel Ángel Soto Jiménez），表達嚴正抗議。抗議內容表達，我對於多明尼加總統梅迪納政府，屈服於中國當局的金援誘迫，罔顧台多兩國77年之友好關係，以及台灣多年來協助多國國家發展之情誼，在宣布與我斷絕外交關係前一個小時才告知我方，極不友善，中華民國政府對此至感痛心及遺憾。

索托允諾我方，將會把抗議內容忠實轉陳給多國政府，雙方並同意儘速協商合理的撤館時程，過程中依照國際慣例繼續給予對方人員相應之豁免及禮遇。據了解，雙方撤館時間均為30天，多明尼加駐台大使館已撤國旗。

索托另也表示，他本人今天上午8時許，才接獲多國外長電話告知台多外交關係終止，他事前完全不知情。索托自詡為台灣友人，盼以個人身分表達歉意。

索托曾擔任多國的國防部長，地位崇高，友台的立場堅定。索托去年7月才到任，任駐台大使前曾2度訪台，與台灣非常有緣份，卻成為末代駐台大使。