拼選舉？陳金德規劃深入233村里開講

宜蘭縣代理縣長陳金德（右）規劃升級版「縣政開講」，要深入233個村里與民眾座談。（記者游明金攝）

2018-05-01 12:58

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長陳金德就任近半年來，剛完成12鄉鎮市「縣政開講」、農漁會座談，最近又規劃升級版的「縣政開講」，要深入233個村里與民眾座談；陳金德動作頻頻被解讀與選舉有關，但他說，傾聽民意是正常且必要的縣政推動，不必作過多連想。

陳金德4月才完成各鄉鎮市「縣政開講」與農漁會座談；今起到11日的「縣政觀摩」接著登場，分9個場次，邀請全縣村里鄰長參觀綠色博覽會、觀光工廠及座談。縣政府表示，這是4年1次的例行觀摩，讓第一線的村里鄰長瞭解縣政，提供建言。

不僅如此，陳金德今在縣務會議又指示縣府民政處，以村里民為對象規劃「村里座談」或「縣政對話」；陳說，每個村里辦一場要223場，但可結合幾個里一起辦，可縮到5、60場，縣府要傾聽更基層的聲音，直接與民眾對話。

陳金德以宜蘭運動公園要移植黑板樹為例；他指出，移植改種苦楝是經過討論的，但社區大學等表示反對，外界有不同意見，需要再廣泛討論，村里座談可以讓大家表達，宜蘭種什麼樹好？綜合專家與在地民眾意見，凝聚各界共識挑選適合樹種，黑板樹的問題，縣府也會辦理公共論壇好好來討論。

民進黨已提名立委陳歐珀參選宜蘭縣長，原本規劃「先代理、後參選」的陳金德，迄今仍動作頻頻，外界解讀陳金德仍未放棄「選前換將」的可能；陳金德說，縣政開講、觀摩、座談都是正常的縣政推動，實在不要想太多。