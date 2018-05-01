對手提恢復學童免費營養午餐 徐耀昌：若恢復 薪水又將發不出

2018-05-01 12:27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕欲參選下屆苗栗縣長的無黨籍頭份市長徐定禎提出恢復學童免費營養午餐等政策，對此，苗栗縣長徐耀昌今天在苗栗縣議會定期會強調，若貿然恢復開辦免費營養午餐，勢將重蹈2年前發不出薪水及無法支付廠商款項的覆轍。

苗栗縣爆發財政黑洞，2015年8月開始接受中央財務異常管控機制，當年9月起營養午餐由苗縣府及家長各負擔20元，從2016年9月起改為家長全額負擔。

頭份市長徐定禎已宣布力拚下屆苗栗縣長寶座，他並提出恢復學童免費營養午餐等政策。

徐耀昌今天在苗縣議會定期會施政報告中指出，以苗栗縣目前財政收支，每收入100元，固定要支出員工薪水63元、弱勢族群國民年金等法定支出19元，其他道路修建與日常行政支出18元，還要額外開源節流支付過去積欠廠商的款項，維護收支平衡已屬不易。

徐耀昌表示，苗縣府團隊積極開源節流，前年減少積欠款項達26億元，財政困窘情況暫趨平穩。

他說，此刻若貿然恢復開辦免費營養午餐，後續將衍生新生兒生育津貼等各項非法定社福支出要求比照辦理，合計1年約需8億元，勢將重蹈2年前發不出薪水及無法支付廠商款項的覆轍，又須面臨中央財政紀律管控糾正，並排擠爭取中央資源的配合款。

徐耀昌強調，減債需要智慧，苗縣府何嘗不願意照顧鄉親各項福利，只是現階段還無法一次到位，但他承諾一定會視財政改善情形，逐步恢復各項社福補助，以符社會公平正義與民眾期待。