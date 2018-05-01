拔管案軋一腳 國民黨基隆市長提名人繫黃絲帶

國民黨基隆市長參選人謝立功今天早上到海洋廣場，聲援抗議教育部拔管行動並且繫上黃絲帶，謝立功站上台痛批政府鴨霸。（記者俞肇福攝）

2018-05-01 12:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕台大校長遴選案風波延燒基隆，今天上午有十幾位台大校友及基隆退休高中校長、國中校長在海洋廣場前繫上黃絲帶，抗議教育部介入校園自治，大聲高喊「還我學術自主、給我純淨校園」；國民黨基隆市長提名人謝立功批評教育部「拔管」，不尊重校園自治，就跟要重啟深澳燃煤電廠一樣，違反世界潮流，政府鴨霸的心態展露無遺。

今天上午9時，有多名台大校友、教育界退休人士在海洋廣場欄干上繫上黃絲帶， 表達為受到蔡政府強權摧殘的台灣教育及大學學術自主哀悼。

台大校友的謝立功表示，民進黨愈轉型愈不正義，教育部「拔管」不尊重校園自治；謝立功說，大家都知道，學校中有的校長的政黨支持傾向是國民黨，有的是傾向支持民進黨，但是校長的政黨支持傾向不會影響大學自治、學術自主，管中閔是經過台大校長遴選委員會產生，難道要「把所有大學校長都換成民進黨的，這樣才好嗎？」，謝立功說當然不可以。

謝立功痛批，民進黨的政治力介入台大校長遴選的作法，違反全世界尊重校園自治的潮流，就跟要重啟深澳煍煤電廠一樣，跟世界潮流背道而馳。他說，以後建深澳燃煤電廠後，他身後的基隆港還會這麼美麗嗎？

台大校友、基隆市議員呂美玲說，繫上黃絲帶主要是支持台大的學術自由、清大宣言，希望政府政治力不要介入校園，一起捍衛教育純淨的空間。

安樂高中退休校長許清和說，他在南部出生，從事教育40多年，現在很多人不知道以前教育的辛苦，「割稻尾」、政治力介入校園，讓教育界很失望；基隆市建德國中退休校長陳萬成、銘傳國中退休校長鄭志峰也到場聲援，表達對教育界被干預表達不滿。