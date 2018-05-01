多明尼加兩面手法！與中謀劃建交 仍和我方簽署MOU

多明尼加總統府副部長，5個月前才告訴我政府高層說，多國總統「決定繼續維持邦誼」，近兩天我又獲報邦交不穩，徹夜聯繫多國高層，對方仍稱「不知情」，至台北時間今早7時才告知告知我駐多大使將與中國建交。圖為外交部長吳釗燮上午召開記者會說明。（資料照）

2018-05-01 11:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕多明尼加今與中國建交，我政府也宣布與多明尼加斷交。據了解，主責外交的多國總統府副部長，五個月前才告訴我政府高層說，多國總統「決定繼續維持邦誼」。近兩天我又獲報邦交不穩，昨晚開始徹夜聯繫多國高層，對方仍稱「不知情」；至台北時間今早7時，多國代理外交部長正式告知我駐多大使湯繼仁將與中國建交，多明尼加與中國1小時後宣布建交。

外交部長吳釗燮今天在國際記者會中說明，多明尼加自2016年底起，兩度與中國進行建交談判，期間雙方互動密切，因此被我列為邦交不穩國家。據了解，多明尼加與中國在2016年下半年及2017年3月，在歐洲與拉美兩個非我邦交國的第三地，與中國進行建交談判。

吳釗燮說，我政府為鞏固邦誼，前部長李大維曾於去年7月訪多。但據瞭解，主責外交的兩位重要人士為多國外長與總統府副部長，總統府副部長當時都避不見面。之後外交部次長劉德立馬上又在8月前往多國，據悉，仍沒見到兩人。但劉德立10月時再度前往多國懇談，終於見到對方。

政府高層透露，10月那次，副部長作為總統最重要的外交幕僚，告知我方，「總統決定繼續維持邦誼 」，我方便開始和多明尼加洽談新的合作備忘錄。雙方並於本年2月簽署合作瞭解備忘錄。但近幾週以來，外交部察覺雙邊關係依舊停滯，即進入高度警戒狀態，也要湯繼仁保持警覺。

我駐多明尼加大使湯繼仁昨回報台北，多國外交部代理部長將約見，但因湯就任兩年多來從未被對方政府外交部長或次長約見，湯立即回報外交部。我方擔憂邦交不穩，外交人員徹夜聯繫多國駐台大使索托，並透過多重管道詢問多國情報局長、第一夫人與國防部長，對方都稱「不知情」。直到台北時間今早7時（當地時間4月30日晚間7時），多國外交部代理部長正式告知我大使多國將與中國建交，多明尼加與中國在1小時後宣布建交。

劉德立今天上午召見索托，表達多國與我斷交之不滿與抗議。據瞭解，我方也要求多國駐台大使館需要依照外交慣例，在30天內撤離台灣。