基進黨雙北3議員參選人 籲政府以採購提升勞動環境

2018-05-01 11:25

〔記者何玉華／新北報導〕基進黨在台北市、新北市提名的3名參選人，今天早上在新北市政府前召開記者會公布提升勞動環境的政見，認為雙北市府應該善用政府採購的機會，要求各機關辦理各項採購時，內容須有助於改善勞動環境。

新北市政府勞動檢查處專門委員王憶芬代表接下建議書，王憶芬表示，三年前已經啟動多項勞務委外的專案檢查，並針對所有市府委外的承包商辦理教育訓練，讓他們知法守法；也對用人單位進行勞務派遣的權利說明會，提醒在締約時要把價金內容說清楚，而不是總價金，以免勞權受到剝削。未來也會針對委外的勞動條件持續監督。

3名參選人包括參選台北市第1選區（士林、北投）的王映心、台北市第2選區（內湖、南港）的蕭筱臻，以其新北市第2選區（新莊、林口、五股、泰山）的張舒婷。

王映心說，機關慣以最低標的方式辦理採購，導致廠商以壓低薪資來降低成本，政府採購變成勞動條件無法提升的原因之一；她認為，市政府對於勞務外包應建立市價資料庫，以高於市面薪資的標準採購，帶動薪資水準上升。

蕭筱臻認為，政府對派遣勞動的濫用，形成帶頭壓抑薪資，市府應規定不得運用工作期超過4個月的人力派遣；張舒婷表示，政府採購法原與勞權無關連，但主管機關公共工程委員會以行政指導的方式，公布各種契約範本，達成包括不得歧視婦女或弱勢團體等附加價值，雙北市府可以比照工程會的作法。