多明尼加斷交 藍委籲中國：太多動作傷害台灣人民感情

多明尼加與我國斷交，國民黨立委柯志恩（左起）、李彥秀、曾銘宗1日召開記者會，對於失去長期友邦深表遺憾，並呼籲蔡政府深刻檢討當前兩岸與外交戰略，有效防止之後的斷交骨牌效應。（記者羅沛德攝）

2018-05-01 11:09

〔記者林良昇／台北報導〕多明尼加與我國斷交，與中國建交，國民黨團書記長李彥秀提醒，外交部把20個邦交國當成警戒線，現在剩下19個，政府應拿出具體政策跟方法，不應用早已掌握狀況，避重就輕，國民黨團首席副書記長曾銘宗呼籲，中國大陸對我國外交太多動作，無助於兩岸溝通與交往，也傷害台灣人民感情。

立法院國民黨團今早召開記者會，李彥秀指出，我國去年六月才與巴拿馬斷交，那時國民黨就提醒執政黨會有連鎖效應，今早很遺憾聽到多明尼加也斷交，但多明尼加斷交有跡可循，今年初我國爭取加入WHA，有跟多明尼加請求幫忙未果，加上多明尼加希望出任聯合國常任理事國，外交國安部門應掌握完整清楚狀況。

李彥秀說，我國今年才致贈多明尼加悍馬車，凸顯外交部跟國防部對於整體友邦相關訊息，是不是沒有完整掌握？中國大陸因素更令人憂心，其外交的凌厲攻勢，用凌遲的方式對付我國邦交國，外交部把20個邦交國當成警戒線，這次首次低於20個，對於我國國際地位相關影響，政府應拿出具體政策跟方法，不要再用早已掌握狀況來避重就輕。

曾銘宗指出，多明尼加跟我國斷交，遠因是兩岸關係從維持現狀到陷入僵局，近因是美國國會通過台旅法，行政院長賴清德的台獨說等。

曾銘宗表示，拉美地區是我國外交重鎮，多明尼加跟我國斷交，外交部要注意這地區不要有骨牌效應，不要有系統性的斷交發生，外交部應全面警戒，他也呼籲，中國大陸對台灣外交不要有太多動作，否則無助於兩岸溝通跟交往，也會傷害台灣人民感情。

國民黨團副書記長柯志恩則說，民進黨過去把前總統馬英九維持與中國大陸穩定和諧的「外交休兵」抨擊為「外交休克」，現在卻把邦交國數量從二字頭變成一字頭，兩岸關係是外交關係上位，外交部不應該只是批判，政府應要提出具體方法因應。

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